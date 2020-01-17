الاعلام الرقمي يحذر المؤسسات العراقية من استخدام وندوز7

حذر مركز الاعلام الرقميDMC ، الجمعة، المؤسسات العراقية الحكومية والاهلية من استمرار اجهزة حواسيبها بالعمل بنظام Windows 7 بعد اعلان شركة Microsoft ايقاف دعم النظام.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شركة Microsoft اصدرت هذا النظام في 22 تشرين الاول 2009 ووفرت له الدعم والتحديثات لمدة عشر سنوات تقريبا، الا انها اعلنت في 14 كانون الثاني الجاري 2020 عن ايقاف دعمها لهذا النظام".

وبين المركز، ان "ايقاف الدعم عن هذا النظام يعني ان التحديثات الامنية التي تساعد في الحفاظ على أمن معلومات المستخدم وبياناته في الجهاز لم تعد متوفرة، فلا توجد مساعدة تقنية و لا تحديثات تمنحها الشركة للبرامج من خلال Windows Update للجهاز بالاضافة الى عدم توفر خدمة عملاء Microsoft".

واكد المركز ان "المستخدم سيكون قادرا على الاستمرار بالعمل بنظام Windows 7 بعد انهاء الدعم له من جانب Microsoft ، الا انه سيكون معرضا للفايروسات وكل المخاطر الامنية التي تطرأ، كما ان الحاسبة لن تتلقى اي تحديثات بالمستقبل".

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وشدد المركز "على ضرورة انتقال مستخدمي Windows 7 لنظام التشغيل الاحدث من مايكروسوفت، مثل Windows 10 المدعوم حاليا من الشركة والذي يتلقى تحديثات مستمرة على الاصعدة كافة".

واوضح ان "هناك طريقة وحيدة يمكن ان تلجأ اليها المؤسسات التي ترغب بالمزيد من الوقت لاستخدام Windows 7، وهو شراء اشتراكات ESU لكي تتلقى تحديثات الامان بعد الرابع عشر من كانون الثاني، الا ان هنالك مشكلة في هذه الاشتراكات تكمن في تكلفتها التي تتضاعف في كل سنة".

مركز الاعلام الرقمي يذكّر المستخدمين بفايروس الفدية Ransomware الذي غزا العالم في عام 2017 في أكثر من 150 دولة حينما اصاب الحاسبات التي تعمل بنظام وندوز (اكس بي)، وأوقع حوالي 200 ألف ضحية، حيث كان الفايروس يقوم بتشفير كل البيانت المخرنة على اجهزة الحاسبة، وتحججت الشركة في حينها ان الانظمة التي استهدفها الفيروس توقف دعمها الامني.