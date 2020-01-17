تونس: جاهزون لإسقاط أي طائرة تخترق مجالنا الجوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، جاهزية قواتها لإسقاط أي جسم مشبوه يخترق المجال الجوي للبلاد.

يأتي ذلك مع رصد وسائل الدفاع الجوي التونسي طائرات دون طيار تحلّق قرب الحدود مع ليبيا، دون أن تجتاز المجال الجوي التونسي.

ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام لضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة قبل نشرها، وذلك عقب انتشار أخبار بأن الطائرات المسيرة اقتحمت الأجواء التونسية.

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وتنتشر في سماء العاصمة الليبية طرابلس العديد من الطائرات التركية المسيرة، وسبق وأسقط الجيش الليبي أكثر من 40 طائرة مسيرة تركية الصنع، بجانب غرف عملياتها وهوائيات التحكم، وعشرات المدرعات.

وتمكن الجيش الليبي أيضا من إسقاط وتدمير طائرتين من نوع L39، وطائرتين ميراج F1، وطائرة ميغ 25 ، وأخرى ميغ 23، و20 طائرات تركية مسيرة للاستطلاع والتصوير.