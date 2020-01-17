بنغازي تنتفض لدعم الجيش الوطني الليبي ضد الغزو التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم أهالي مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، لتأييد قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الرافض لتوقيع إتفاق موسكو، ولدعم القوات ‏المسلحة من أجل استكمال العمليات العسكرية لتحرير طرابلس من المرتزقة والمليشيات.

وأبدى المتظاهرون استعدادهم الكامل لمواجهة الغزو العثماني لبلادهم، وأنهم سيواجهون هذا التدخل بكل ما أوتوا من قوة في سبيل صون كرامة بلادهم واستقلالها.