مندوب السعودية بالأمم المتحدة: التدخل الأجنبي في ليبيا يفاقم الأزمة

قال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الجمعة، إن أي تدخل أجنبي في ليبيا من شأنه أن يفاقم الأزمة التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بين المعلمي ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة، استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها، العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المعلمي خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين، معربًا عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق.

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وشدد على رفض السعودية وجميع الدول العربية لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية.





ونوه بأن المملكة تسعى وجميع الأطراف الدولية للوصول إلى حل سلمي يضمن حقن الدماء ويحقق لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والرخاء والازدهار والتنمية.



وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.