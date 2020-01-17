شكرا لقرائتكم مرشحة "الجمهوري" داليا العقيدي: إلهان عمر لا تمثلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مرشحة الحزب الجمهوري الأميركي داليا العقيدي في مقابلة مع "العربية" أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر تدافع عن حركة "حماس" المصنفة كمنظمة إرهابية وفقا للقانون الأميركي الذي أوصلها أساسا إلى الكونغرس.

وتابعت: إلهان عمر تذكر بعض النقاط وتتناس نقاطا أخرى، وهذه النقاط مهمة لي كوني أميركية من أصول عربية وكمسلمة فهي لا تمثلني".

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وفي وقت سابق، قالت داليا العقيدي، وهي لاجئة عراقية مسلمة، إنها سئمت من سماع النائبة الديمقراطية إلهان عمر، عن ولاية مينيسوتا، وهي تتلاعب بقضية الهوية السياسية وتستخدم اللغة التي تعتقد أنها "تقسّم" أميركا. لذا فهي تعلن إطلاق حملتها الانتخابية لإسقاطها في نوفمبر.

وتنضم داليا العكيدي، التي ناقشت حملتها التي أطلقتها حديثاً في مقابلة مع "فوكس نيوز" Fox News، إلى عدد متزايد من الجمهوريين الذين يتطلعون إلى مواجهة إلهان عمر.

وداليا العقيدي، منافسة عن الحزب الجمهوري، وتسعى للحصول على مقعد النائبة إلهان عمر. وأوضحت أنها في التنافس بين المسلمتين، ستكون إلهان عمر محدودة في استخدام خلفيتها كامرأة مسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال- لأنهما "متشابهتان أساسا" في تلك القصة والخلفية.