رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي بشأن الحدود مع ليبيا

رد وزير الخارجية سامح شكري على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار التي زعم فيها أن مصر "ليست لها حدود مع ليبيا".

وكان وزير الدفاع التركي قد صرح للصحفيين في أنقرة الأربعاء الماضي بأن "ليبيا هي جارتنا عبر البحر ومن غير المرجح أن نبقى على الحياد، بينما تتواجد هناك دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية".

ورداً على تلك التصريحات، قال شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون.

وأوضح وزير الخارجية أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وأردوغان من الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.

وأضاف شكري أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل هو أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضروري لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا.

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وأشار شكري إلى أن موقف مصر هو ضرورة تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن.

وأكد أن مستوى التمثيل المصري في مؤتمر برلين، سوف يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات القادمة.

وعما إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر مؤتمر برلين أم لا، قال شكري: "إذا تم تحديد ذلك سوف تعلن عن رئاسة الجمهورية".