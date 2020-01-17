الجيش التونسي يرصد طائرات بدون طيار على الحدود مع ليبيا.. ويهدد: سنضرب أي هدف يقترب من المجال الجوي

أعلن الجيش التونسي، اليوم الجمعة، عن رصده طائرات بدون طيار "درون" بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن قوات الجيش مستعدة لإطلاق النار على كل هدف يخترق المجال الجوي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيانها: "خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرة المجال الجوي التونسي بل كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي".

وأضاف البيان أنه تم رصد طائرات دون طيار تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي ولم تجتز أبداً المجال الجوي التونسي.

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وأضافت وزارة الدفاع التونسية: "تدعو الوزارة مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة التحرّي والتثبت من المعلومة من المصادر الرسمية قبل نشرها احتراما لحق المواطن في المعلومة الصحيحة والدقيقة".

وفي 2015، أقامت تونس حاجزاً ترابياً على الحدود مع ليبيا، حيث أوضحت أنه "لمنع تسلل إرهابيين"، كما شددت الرقابة على كامل الشريط الحدودي مع هذا البلد العربي.

يأتي هذا في الوقت قبل انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، يوم الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار.

ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب طرفيّ النزاع: رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وأعلن طرفا النزاع في ليبيا عن وقف إطلاق النار، اعتباراً من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.