قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر ليبيا

أعلن وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، "ان الإمارات تدعم بلا تحفظ الجهود الألمانية لعقد مؤتمر برلين وأهداف ​المجتمع الدولي​ من أجل تحقيق ​السلام​ والاستقرار في ​ليبيا​". هذا ​وتستضيف ​المانيا​ مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا بين ​الجيش الليبي​ بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، و​حكومة​ الوفاق الوطني برئاسة ​فائز السراج​. إضغط للمزيد

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