بعثت المسشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ ببرقية إلى رئيس الوزراء الروسي الجديد ​ميخائيل ميشوستين​، هنأته فيها بـ"توليه منصب رئيس ​الحكومة الروسية​"، معربة عن "اهتمام حكومة بلادها بتطوير العلاقات مع ​روسيا​ وحكومتها ​الجديدة​ برئاسة ميشوستين استناداً إلى الإرث التاريخي المتراكم". يذكر أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أصدر مرسوما، يقضي بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء، خلفا لدميتري مدفيديف الذي قدم استقالة حكومته في أعقاب رسالة بوتين السنوية للجمعية الفدرالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميركل لرئيس الوزراء الروسي الجديد: نهتم بتطوير العلاقات معكم استنادا للإرث التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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