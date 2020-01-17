وزير الخارجية المصري: الاتفاق بين تركيا وفايز السراج غير قانوني

أكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أن امتلاك مصر حدودا برية وبحرية مع ليبيا، يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم مباشر، مؤكداً أن "الاتفاق الموقع بين فايز السراج وتركيا الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء".
وأشار شكري إلى أن "موقع مصر بالنسبة لليبيا يدفع القاهرة للدخول في أي ترسيم حدود مباشر، يتفق مع قواعد القانون". موضحاً أن الهدف من ذهاب مصر إلى مؤتمر برلين يكمن في "أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضروري لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا".
وشدد شكري على أن الدول التي ستجتمع في مؤتمر برلين "لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا".
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