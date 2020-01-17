وزير الخارجية المصري: الاتفاق بين تركيا وفايز السراج غير قانوني

أكد وزير الخارجية المصرية، ​سامح شكري​، أن امتلاك مصر حدودا برية وبحرية مع ​ليبيا​، يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم مباشر، مؤكداً أن "الاتفاق الموقع بين ​فايز السراج​ و​تركيا​ الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء".

وأشار شكري إلى أن "موقع مصر بالنسبة لليبيا يدفع ​القاهرة​ للدخول في أي ترسيم حدود مباشر، يتفق مع قواعد القانون". موضحاً أن الهدف من ذهاب مصر إلى ​مؤتمر برلين​ يكمن في "أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية ب​مجلس الأمن​ لوضع خارطة الطريق والعناصر الضروري لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا".

وشدد شكري على أن الدول التي ستجتمع في مؤتمر برلين "لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا".