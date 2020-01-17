أعلن متحدث باسم قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأميركية في هاواي، عن اعتقال 3 أشخاص بعد العثور على قذيفة هاون في سيارتهم بعد أن دخلت إلى القاعدة.
وأشار المتحدث إلى إنه "من غير الواضح ماهية المهمة التي كان يعتزم الأشخاص الثلاثة القيام بها أو إلى أي مكان كانوا يتجهون".
وأدى الحادث إلى إغلاق القاعدة لمدة ساعتين، بينما قام فريق متخصص بفحص السيارة التي ظهرت في القاعدة دون إذن بالدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق قاعدة أميركية بهاواي بعد العثور على قذيفة في سيارة دخلت للقاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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