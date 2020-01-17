أعلن رئيس الاستخبارات السعودية السابق، ​تركي الفيصل​، ان "قائد قوة ​القدس​ ​قاسم سليماني​ كان شخصية ذكية جدا"، مشيرا إلى أن "​أميركا​ قتلته لسبب وصفه بالخطير، والضربة الجوية الأميركية التي قتلت سليماني أظهرت ل​طهران​ أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكنها لن تمنع البلاد من مواصلة أجندتها"، موضحاً ان "​إيران​ استهدفت ناقلات نفط في ​الخليج​ ومع ذلك لم تستهدفها أميركا، وإيران استهدفت منشآت نفطية مع ذلك لم تستهدفها أميركا، لكنها ظنت أن أميركا صامتة"، معتقداً أن "​الولايات المتحدة​ قررت قتل سليماني لأن الاستفزازات زادت عن الحد المسموح به، وإخراج سليماني من المعادلة السياسية تماما، كان خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران، وإيصال رسالة لها أن أعمالها الاستفزازية الخطرة لن يتم الصمت عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي الفيصل: سليماني كان شخصية ذكية جدا واغتياله جاء للرد على طموحات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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