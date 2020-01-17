رئيس غواتيمالا الجديد: سفارتنا ستبقى في القدس مهما حصل

أعلن رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، عن تمسكه بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في مدينة القدس "مهما حصل".
وأكد جياماتي بعد ثلاثة أيام من توليه مقاليد الحكم، أنه "لن يتراجع عن موقف سلفه جيمي موراليس الذي افتتح سفارة البلاد الجديدة في القدس في أيار 2018"، مشيرا إلى أنه "اتخذ هذا القرار خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل بصفة رئيس منتخب".
وخلال لقاء مع الجالية اليهودية اللقاء بغواتيمالا العاصمة، أوضح جياماتي أنه "أردنا الذهاب للاعتراف بالقدس كمدينة أبدية لإسرائيل وتأكيد التزام الحكومة السابقة بإبقاء سفارتنا في القدس مهما حصل، أعداء إسرائيل هم أعداؤنا وأصدقاء إسرائيل هم أصدقاؤنا".
تجدر الإشارة إلى أن غواتيمالا الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في خطوة مخالفة لمبدأ حل الدولتين.
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