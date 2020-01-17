الأنباء الكويتية: استنفار أمني في الكويت إثر محاولات تسلل من العراق

ذكرت صحيفة "الأنباء" ​الكويت​ية، أنه تم رفع مستوى الاستعداد ​الأمن​ي لدى معظم الجهات المعنية بحفظ الأمن في البلاد، بعد إحباط محاولات تسلل إلى الكويت من ​العراق​.

وأشارت "الأنباء" نقلاً عن مصدر أمني رفيع في ​وزارة الداخلية​، إلى أن عناصر ​خفر السواحل​ "ضبطوا عراقيين حاولوا التسلل بحرا، وأنه تم إبلاغ الجانب العراقي برصد مجموعة أشخاص كانوا بصدد دخول أراضي الكويت برا وعادوا إلى حدود العراق، وأن التحقيق جار مع العراقيين الموقوفين، وإذا ثبت أنهم حاولوا التسلل بقصد العمل فإنه سيتم طردهم عاجلا".

ولفتت المصادر إلى أنه "تم رفع حالة الاستنفار في قطاعي أمن الحدود وخفر السواحل إلى الدرجة القصوى اتساقا مع رفع جاهزية معظم الجهات العسكرية المعنية بحفظ الأمن، على خلفية التوترات والمظاهرات في ​إيران​ والعراق"، مؤكدة أنه "يوجد تنسيق كويتي عراقي إيراني، بهدف منع محاولات التسلل بحرا وبرا".