عطا الله: ان كان وجودنا بالحكومة يعرقل فلا مانع لدينا ان نكون خارجها

أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ غسان عطا الله، في حديث تلفزيوني، ان "التيار مع طرح 24 وزير في ​الحكومة​ المقبلة لتحسين الانتاجية في كل وزارة، ولكن الرئيس المكلف ​حسان دياب​ يرفض هذا الامر، وان ​التيار الوطني الحر​ سيعطي الثقة للحكومة بعد الاطلاع على برنامجها المتبع لحل الازمات"، لافتاً الى انه "ان كان وجود التيار الوطني الحر في الحكومة سيعرقل فلا مانع لدينا ان نكون بالخارج، وكل الاسماء المطروحة المحسوبة علينا يتم التداول بها وليست نهائية"، كاشفاً ان "العلاقة القائمة بين ​حزب الله​ ورئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ جيدة، وباسيل قال منذ البداية انه سيعطي الثقة بعد الاطلاع على البرنامج"، مشدداً على "ضرورة الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ لان الوضع لا يحتمل".

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