حسان صقر: القومي السوري لن يعطي الثقة الا اذا تمثل بالنقيبة أمل حداد

أعلن عضو المكتب السياسي في ​الحزب القومي​ السوري الإجتماعي ​حسان صقر​، أن "الحزب القومي لن يعطي الثقة للحكومة القادمة لأنه لم يتمثل بأي وزير". وفي مداخلة تلفزيونية، أكد صقر أنه "ان كانت النقيبة امل حداد موجودة في ​الحكومة​ نعطي الثقة لكن ان لم تكن لن نعطي الثقة"، واعتبر أنها "تمثلنا كحزب سوري قومي اجتماعي لأنها صديقة خاضت معارك لأجل ​الدولة المدنية​".

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