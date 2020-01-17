رد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، قائلا: "هيئتك نسيت تحُطّ بالتويت تبعك أهمّ تهمة ركّبتها إنت وقضاتك وضباطك الزعران! بتعرف شو هيي؟معقول تنسى إنّك قلت أنو جميل السيّد قتل بيَّك! ولو؟! معقول تنسى ​متفجرات​ بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟! بتعرف ليش نسيت؟ لأنك بتعرف مين قتله، إسأل حبيبك ​محمد زهير الصدّيق​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد للحريري: معقول تنسى متفجرات بَيَّك وتتذكّر متفجرات ميشال سماحة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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