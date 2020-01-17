أبو كسم ردا على قطيش : هيئتك مش دارس تاريخ بكركي ولبنان

رد مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الخوري ​عبده ابو كسم​ على الاعلامي ​نديم قطيش​ الذي تناول البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ بعد موقفه امام مجلس ​نقابة الصحافة​ الرافض استقالة ​رئيس الجمهورية​، وقال أبو كسم: "نحن بلد حر ولكن رأيك نديم قطيش غير طبيعي، وإسمحلنا ما فيك لا انت ولا الاكبر منك تتوجهوا لمقام وطني وديني كبير يمثله غبطة البطريرك بأي كلام يعبر عن قلة احترام وينم عن غياب الروحية المهنية التي يجب أن يتمتع بها أي اعلامي، وما رح نمرقلك ياها لا اليوم ولا بكرا، هيئتك مش دارس ​تاريخ لبنان​ ولا تاريخ ​بكركي​". إضغط للمزيد

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