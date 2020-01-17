رفعت البدوي: اجراءات السلطة حالياً لا تدل سوى على فشلها بتلبية مطالب الشعب

أشار مستشار رئيس ​الحكومة​ السابق ​سليم الحص​ ​رفعت البدوي​ في حديث تلفزيوني، الى انه "حتى اللحظة حكومة تصريف الاعمال لم تصدر اي بيان يراعي مشاعر الناس او يساعد بإعطاء الامل للناس، ولم تقدم اي إيضاح للشعب عن اعمالها، فهي حكومة تصريف الاعمال وذهبت من دون اي عمل، والاجراءات التي تقوم بها ​السلطة​ اليوم لا تدل سوى على فشلها وعجزها عن تلبية مطالب الشعب"، مشيراً الى "ضرورة عدم النسيان ان تسمية الرئيس المكلف ​حسان دياب​ كانت تحت عنوان تأليف حكومة انتقالية وهذه المرحلة تقضي بانقاذ ​الوضع المالي​ ليصار بعدها الى انجاز قانون انتخابي عصري وجديد للانتخابات المقبلة، ولكن البعض يحاول منذ هذه اللحظة تحميلها المشاكل والمتاعب، وقسم من الحراك يحكم على الحكومة قبل تشكيلها، ويجب الانتباه الى انه لم يعد لدينا وقت للاختيار"، موضحاً ان "الحكومة كادت يوم امس ان تبصر النور بعد اللقاء الذي جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ودياب، و"​الثنائي الشيعي​" اكثر فريق يسهل عملية التشكيل وقاموا بإعطاء دياب كل ما يريد لكي تتشكل الحكومة".