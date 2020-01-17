النشرة: قطع شارع رياض الصلح الرئيسي وسط مدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن قيام ناشطين من حراك صيدا بقطع شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي وسط المدينة عند البوابة الفوقا تضامنا مع حراك ​بيروت​.

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