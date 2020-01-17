أكد العميد الركن المتقاعد ​جورج نادر​، "أننا كمجموعة عسكريين نحن جزء من هذا الحراك الحاصل في ​لبنان​ والعسكريون هم في قلب ​الثورة​، والحاصل اليوم ان ​المصارف​ لم تسمح للناس باخذ اموالها التي جمعتها منذ سنين، ولا تسمح بسحب الرواتب، وبالطبع هذا ليس تبريراً للأعمال التي تحصل خلال اليومين الماضيين، ولكن يجب التطرق لهذا الامر"، لافتاً الى انه و"بالرغم من كل المعانات الا ان السياسيين لا يزالون يتشابكون لتقاسم لسلطة"، كاشفاً ان "بعض ​الشباب​ حاولوا اليوم منذ الصباح في ​الشمال​ وعكار ​قطع الطرقات​ احتجاجاً على احتكار البعض لمادة ​المازوت​، ويجب على وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ التحرك فوراً لحل هذه المشكلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نادر: الاعتداءات على المصارف سببها عدم السماح للشعب بسحب امواله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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