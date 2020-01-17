وهاب: الحريري لن يعود لأن الأميركيين والسعوديين لم يعد يريدونه

أشار رئيس ​حزب التوحيد​ ال​لبنان​ي الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "من السهل جعل رئيس حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ضحية لأن جسمه لبّيس، واذا كان هو من نهب ​المال​ انا مع اعدامه امام مصرف لبنان".

وفي حديث تلفزيوني، علق وهاب على موضوع ​الغاز​، لفت وهاب إلى أن "شركة طلال الزين تحتكر الغاز في لبنان، وهي تستأجر خزانات ​الدولة​ لفترة سنة بثلاثة ملايين ​دولار​، في وقت تتقاضى من الناس عشرات ملايين الدولارات".أما في موضوع ​الكهرباء​، فأعلن وهاب أن هناك "خمسة زعماء يمنعون الكهرباء في لبنان، وفي حال يسمّي فخامة الرئيس مدّعياً عاماً، أقول له من هم هؤلاء الخمسة".

وأكد وهاب أن "​الحريري​ لن يعود لأن الأميركيين والسعوديين لم يعد يريدونه"، مشيرا الى أن لبنان في المرحلة المقبلة لن يكون لبنان منصة للهجوم على الدول العربية، وأن دياب سوف يقوم بزيارات للدول العربية وأن ​حزب الله​ سيدعم هذه الزيارات"، لافتاً إلى أن "حسان دياب سيمرّ وان لم يمرّ لن يسقط الا بسقوط كل الطاقم السياسي الموجود".