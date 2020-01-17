وهاب: الحريري لن يعود لأن الأميركيين والسعوديين لم يعد يريدونه

أشار رئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب أن "من السهل جعل رئيس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضحية لأن جسمه لبّيس، واذا كان هو من نهب المال انا مع اعدامه امام مصرف لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، علق وهاب على موضوع الغاز، لفت وهاب إلى أن "شركة طلال الزين تحتكر الغاز في لبنان، وهي تستأجر خزانات الدولة لفترة سنة بثلاثة ملايين دولار، في وقت تتقاضى من الناس عشرات ملايين الدولارات".أما في موضوع الكهرباء، فأعلن وهاب أن هناك "خمسة زعماء يمنعون الكهرباء في لبنان، وفي حال يسمّي فخامة الرئيس مدّعياً عاماً، أقول له من هم هؤلاء الخمسة".
وأكد وهاب أن "الحريري لن يعود لأن الأميركيين والسعوديين لم يعد يريدونه"، مشيرا الى أن لبنان في المرحلة المقبلة لن يكون لبنان منصة للهجوم على الدول العربية، وأن دياب سوف يقوم بزيارات للدول العربية وأن حزب الله سيدعم هذه الزيارات"، لافتاً إلى أن "حسان دياب سيمرّ وان لم يمرّ لن يسقط الا بسقوط كل الطاقم السياسي الموجود".
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