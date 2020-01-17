إنتقل المحتجون في ​شارع الحمرا​ إلى أمام منزل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، وقد أطلق المحتجون هتافات ضده وضد المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​عماد عثمان​ و​وزيرة الداخلية والبلديات​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يعتصمون أمام منزل السنيورة في الحمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.