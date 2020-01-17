محتجون يعتصمون أمام منزل السنيورة في الحمرا

إنتقل المحتجون في شارع الحمرا إلى أمام منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وقد أطلق المحتجون هتافات ضده وضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ووزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن.
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