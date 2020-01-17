طقس يوم غد غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والثلوج تلامس الـ1300متر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر ليعود و يتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة و قطبية المنشأ اعتباراً من يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة متفرقة يتخللها انفراجات واسعة خلال ​النهار​ من المتوقع ان تشتدّ ​الأمطار​ ليل السبت/الاحد كما تتساقط ​الثلوج​ تلامس ليلا 1300 متر وما فوق.

الأحد: غائم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تقارب ال 75 كلم/س في شمال البلاد، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة خلال النهار مصحوبة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية وتلامس ليلاً الـ1200 متر ما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.