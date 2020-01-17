شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة نهاية شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة نهاية يناير الجاري، مضيفا أن مشروع العلاج لن يفتح مرة آخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١ وذلك طبقا لقرار مجلس النقابة .

و أضاف عبد المجيد فى تصريحات له ، أنه تيسيرا على الصحفيين وحتى أسباب مالية من يرغب في الاشتراك، تم فتح نظام التقسيط للراغبين بواقع ١٥٠ جنيه للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر، موضحا أنه يقبل الاشتراك بشكل استثنائي في الحالات التالية فقط السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك و إضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد وإضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشترك في المواعيد القانونية.

وكان أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ، أكد من قبل أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية، التي شهدها المشروع، وأسفرت عن زيادات غير مسبوقة في تاريخ المشروع، لدرجة مضاعفة حجم الاستفادة العادية من 12 ألف جنيه، إلى 24 ألفًا، وزيادة الحد التكميلى للحالات الحرجة من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، فضلًا عن زيادة نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40%؜ إلى 70%؜، وغيرها من الإصلاحات التي شملت 20 بندًا، جعلت مجلس النقابة، يقرر عدم السماح بأي فتح استثنائي للمشروع خلال العام، بعد غلقه بنهاية يناير المقبل.

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وشدد عبدالمجيد على أن القرارات التى اتخذت، راعت ظروف بعض الزملاء، من خلال التقسيط، ومن ثم لا مبرر عن التخلف عن الاشتراك لمن يرغب، وهو ما يجعل أى طلب اشتراك استثنائى فى المستقبل، مرفوضًا وفق قرار المجلس، كوّن المشروع تكافليًا، يشترك من يرغب ليستفيد منه عند الحاجة.

وكشف عبدالمجيد، أن عدد المشتركين في الأسبوع الأول من الصحفيين وأسرهم، بلغ 8 آلاف مشترك، وهو عدد كبير قياسًا على المدى الزمنى، مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك لتحسن الخدمات المقدمة، وتنقية دليل المشروع، وإضافة حزمة من المستشفيات ومعامل التحاليل والأطباء، فى القاهرة وجميع المحافظات لتغطية ثغرات سابقة تخصصية، وجغرافية.

ووعد عبدالمجيد، بمواصلة التطوير فى البرمجة، تسهيل الحصول على التحويل إلكترونيًا، والمتابعة الدقيقة لمستوى الخدمة المقدمة من جهات التعاقد.