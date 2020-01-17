شكرا لقرائتكم خبر عن مليارات الدوحة فى خدمة أنقرة.. تميم يترك أزمات شعبه ويسعى لإنقاذ اقتصاد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترك أمير قطر تميم بن حمد أزمات بلاده وانهيار قطاعاته الاقتصادية، وتزايد معاناة شعبه، بينما يضخ المليارات فى تركيا فى محاولة لإنقاذ خليفه رجب طيب أردوغان، من أزمته الاقتصادية التى تمر بها أنقرة، حيث نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن نائب وزير الخارجية التركى يافوز سليم قيران كشفه عن عدد الشركات القطرية التي تجري استثمارات في تركيا، موضحا وجود 170 شركة برأس مال قطري في البلاد، وتمثل الاستثمارات القطرية 1.2% من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، حيث جاء ذلك بعد الجدل الكبير الذي انتشر بتركيا عقب بيع مصنع باليت للدبابات لشركة "بي إم سي"، التي تمتلك فيها قطر حصة بنسبة 49%، وشراء الشيخة موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لقطعة أرض في إسطنبول تبلغ مساحتها 44 فدان.

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وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية إلى أن عدد الشركات ذات رأس مال قطري 170، مؤكدا أن كلتا الدولتين ليس لديهما ما يمنعهما من الإعلان عن ذلك، وموضحا أنه بين عامي 2005-2019 أجرت قطر في تركيا استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار وتمثل 1.2% من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد. واعتبارًا من عام 2019 أصبحت هناك 170 شركة ذات رأس مال قطري ومكتبان للاتصال في بلدنا.

وأشار موقع تركيا الآن إلى أن قطر هي الدولة السابعة التي ينفذ فيها قطاع المقاولات التركي أكبر عدد من المشاريع في الخارج بقيمة مشروع تراكمية تبلغ 18.3 مليار دولار، كما أنها في 2019 أصبحت ثاني دولة يجرى فيها استثمارات بنسبة 6.6% ، فيما ينفذ المقاولون الأتراك، الأعمال الرمزية في قطر مثل مطار حمد الدولي ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومتحف الفنون الإسلامية من قبل لدينا، وشاركوا أيضًا في مصانع البتروكيماويات وخطوط الأنابيب ومشاريع إنشاء الطرق ومترو الأنفاق التي ساهمت بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية واللوجستية في قطر.