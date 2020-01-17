شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب "الأعلي للإعلام" و"الصحفيين" بحل أزمة صحفيى جريدة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة ،نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل السريع لحسم أزمة العاملين بجريدة التحرير ، وذلك على خلفية القرار الذى اتخذته إدارة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، والمملوكة لرجل الأعمال والمهندس أكمل قرطام، بتصفية الجريدة ، وفقًا لقرار جمعيتها العمومية العادية التي انعقدت الشهر الماضي.

وأكدت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم رفضها لسياسات شركة التحرير للطباعة والتوزيع فى تسريح العاملين ،وتضامنها الكامل فى الحفاظ على حقوقهم والحصول عليها .وأشارت اللجنة إلى أن هذة السياسة التى يعتبرها مالك الجريدة مرفوضة جملة وتفصيلا ،خاصة فى ظل عدم التزامها بالعقود المبرمة بين الإدارة والعاملين بها .

يشار إلى أن أزمة شركة التحرير للطباعة والتوزيع والتى يرأسها رجل الأعمال أكمل قرطام ،قد بدأت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، و" قرطام" مالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية، ولاسيما بعد أن دخل اعتصام الزملاء العاملين بالجريدة شهره السادس.