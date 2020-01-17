صور .."ماعت" تنظم جلسة محاكاة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، جلسة محاكاة عن أقسام بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلم في جنوب السودان و ذلك خلال اليوم الثاني للبرنامج التدريبي " اقتراب حقوق الانسان في عمليات دعم السلم" ،وخلال المحاكاة أوصت قسم حماية الأطفال بالبعثة بانشاء مراكز صحية نفسية لمساعدة الأطفال.
يذكر أن جلسة المحاكاة ، تأتي في إطار النسخة الاولى من البرنامج التدريبي " اقتراب حقوق الانسان في عمليات دعم السلم" والذي تعقده مؤسسة ماعت في الفترة ما بين 16 الى 19 يناير لمجموعة من شباب جنوب السودان .
تطرق قسم حقوق الانسان بالبعثة الى آليات الرصد والرقابة لعدد من الانتهاكات المختلفة المتعلقة بالعنف الطائفي والقبلي ، أما عن قسم حماية المدنيين في البعثة فقد أوصى باتخاذ عدد من الإجراءات المباشرة مثل ترحيل المتضررين الي أماكن آمنة وتزويد المصابين بالأدوات الطيبة و المواد الإغاثية اللازمة.
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