شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب التنمية المحلية والبيئة بخطة متابعة لمنظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف القمامة، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة، خاصة وأن هذا الملف يعتبر من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام تحت قبة البرلمان، لما لها من صدى على الشارع المصرى، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف ويتم تحديد الاولويات حتى يتم محاسبة المقصرين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وعدم تراكم القمامة فى بعض المناطق لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح عضو مجلس النواب ، بدائرة مصر القديمة، أنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بعدد من الشوارع بحى مصر القديمة، وتم التواصل مع المسئولين، وعلى الفور تم التحرك الفورى لحل الأزمة، من خلال توفير معدات لرفع القمامة المتراكمة فى بعض الشوارع، وتم تخصيص صناديق لجمع القمامة متواجدة طوال الـ24 ساعة يوميا، بالإضافة لجمع القمامة من المنازل، وفى سبيل ذلك على التنمية المحلية والبيئة وضع رؤية عاجلة للتحرك فى هذا الملف، وعدم انتظار شكاوى المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة متابعة تنفيذ منظومة النظافة الجديدة على أرض الواقع على صعيد كافة المحافظات، وذلك حتى يتم تذليل العقبات إن وجدت أثناء تنفيذ الخطة، والوقوف على مقترح إعادة تدوير المخلفات بعد جمعها وتحويلها إلى طاقة كهربائية، ودراسة بعض المقترحات المقدمة من بعض النواب بشأن فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها.

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ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".