العراق يبحث مع الناتو تطورات الأوضاع في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بحث وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، خلال اتصالاً هاتفيّاً مع الأمين العام لحلف الناتو السيد ينس ستولتنبرغ، تطورات الأوضاع في العراق.

وجاء في بيان للخارجية العراقية : "جرى في الاتصال بحث تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة. كما جرت مناقشة مستقبل العلاقة مع الحلف وآليات التعاون".

Advertisements

وأشار الوزير الحكيم إلى أهمية تعزيز أدوار العراق في الدفاع عن سيادته وتجنيبه أن يكون ساحة للصراع.

وكان حلف شمال الأطلسي أعلن قبيل أيام تعليق كافة مهامه التدريبية في العراق، مع تصاعد التوتر إثر مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني ونائب وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين في غارة أميركية قرب مطار بغداد بوقت سابق من الشهر الجاري.

وأدت العملية الأميركية إلى تصعيد خطير بين البلدين، إذ نفذ الحرس الثوري الإيراني كخطوة جوابية، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل العسكريتين بالعراق.