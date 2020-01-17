محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر أمنية وطبية، بأن قوات الأمن العراقية قتلت محتجًا واحدا على الأقل، وأصابت 25 آخرين اليوم الجمعة، عندما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد أغلق جسر السنك في بغداد.
وقالت المصادر الطبية إن المحتج توفي بعد إطلاق قنبلة غاز على رقبته مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: الأمن العراقي يقتل محتجًا ويصيب 25 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.