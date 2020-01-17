خامنئي: أمريكا تحاول تقسيم العراق وإشعال حربٍ أهليّة

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي اليوم، الجمعة 17 جانفي 2020، إن إيران وجهت "صفعة" لأمريكا.

وأضاف يجب أن تغادر أمريكا المنطقة، مضيفا أنها تحاول تقسيم العراق وإشعال حرب أهلية.