إيقاف العمل بميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا رسميًا بسبب الاحتجاجات

قال أحد الموظفين بميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا اليوم الجمعة، إن أهالي من المدينة والمناطق المجاورة دخلوا إلى منظومة العمل داخل الميناء وطالبوا بإيقاف العمل وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قال شيخ قبيلة الزوية السنوسي الزوي الذي تقطن قبليته في معظم الحقول النفطية جنوب شرقي ليبيا إن حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية يهدف إلى تجفيف منابع تمويل

الإرهاب بعوائد النفط، وكذلك للمطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي.

وأضاف الزوي، أغلقنا اليوم حقل السرير وتوقف بموجبه العمل بميناء الزويتينة النفطي، لافتًا إلى أن صباح الغد سيشهد إيقاف حقول النفط كافة وبالتالي إيقاف الموانئ كافة في شرق البلاد.