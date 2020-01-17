مقتل متظاهر وإصابة 25 باشتباكات مع الأمن العراقي

ذكرت صادر أمنية وطبية في العراق أن متظاهرًا واحدًا على الأقل قتل، فيما أصيب 25 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن. وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن الهدوء عاد إلى جسر السنك في بغداد بعد الاشتباكات، مشيرًا إلى أن المتظاهر قتل بعدإصابة مباشرة في صدره.
وأضاف أن عددًا من المتظاهرين أصيبوا جراء الشظايا، فيما سجَّلت حالات اختناق.
وكان ناشطون توافدوا إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات العراقية لدعم الحراك .. كما تظاهر محتجون أمام مبنىوزارة التعليم احتجاجًا على توعد الوزارة بمحاسبة الطلاب المضربين عن الدراسة بحجة الانضمام للحراك.
وفي الجنوب، يواصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الساحات والشوارع الرئيسية متوعدين الطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي واستمرار العصيان المدني في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية. وشهدت المحافظات الجنوبية قطع طرق رئيسية وأخرى تربط مدن الجنوب بالعاصمة بغداد .
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