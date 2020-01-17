رئيس الوزراء الكندي يطالب إيران بالصندوقين الأسودين والتعويضات

طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيران، الجمعة، بإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت "خطأ" في الثامن من يناير، إلى مختبر في فرنسا لتحليلهما.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي إن "بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك"، مضيفًا "سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه

الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعًا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به".

وأضاف ترودو أن "الصندوقين الأسودين تعرضا لأضرار كبيرة ومن الأهمية بمكان (...) أن يتم تحليلهما في أسرع وقت".

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وتابع أن "الفرنسيين عرضوا بالتأكيد

إجراء التحليل، والمجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن أن يكونوا حاضرين في هذه العملية.

وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ. ولقي 176 شخصا حتفهم في الكارثة من بينهم 57 كنديا.

وأفاد رئيس الوزراء الكندي، السبت الماضي، بأن اعتراف إيران بأنها أسقطت الطائرة، كان خطوة مهمة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين إلى كييف.