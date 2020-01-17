المعلمي يستقبل وكيل أمين الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

واستعرض الجانبان التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها.
وأكد السفير المعلمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز الذي أنشئ بمبادرة ودعم المملكة المالي، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب والتطرف.
من جانبه، أعرب فورونكوف، عن شكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر للمركز وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.
توسع
أوضح فورونكوف أن المركز يستهدف توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية مع المملكة من خلال السعي إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركائها، وكذلك التعاون الثنائي لتنظيم عدد من المشروعات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة في 2020، منوها بدور المملكة الرئيس في تأسيس المركز الأممي.
كما التقى المعلمي، المندوب الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ثيوفيلي، واستعرضا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
لقاء
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