المعلمي يستقبل وكيل أمين الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، بمكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) فلاديمير فورونكوف.

واستعرض الجانبان التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود التي يقوم بها المركز وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأكد السفير المعلمي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حرص المملكة على استمرار التعاون المثمر مع المركز الذي أنشئ بمبادرة ودعم المملكة المالي، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

من جانبه، أعرب فورونكوف، عن شكره لحكومة المملكة لدعمها المستمر للمركز وجهودها المحلية والدولية للقضاء على آفة الإرهاب.

توسع

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أوضح فورونكوف أن المركز يستهدف توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية مع المملكة من خلال السعي إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركائها، وكذلك التعاون الثنائي لتنظيم عدد من المشروعات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة في 2020، منوها بدور المملكة الرئيس في تأسيس المركز الأممي.

كما التقى المعلمي، المندوب الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة السفيرة ماريا ثيوفيلي، واستعرضا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

لقاء