قطان يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان بمقر وزارة الخارجية، أمس، سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة. وأطلع قطان السفراء على الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وأثمرت عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه من قبل وزراء خارجية تلك الدول بمدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020 في إنجاز تاريخي لتلك الدول. كما قدم خلال اللقاء نبذة عن المجلس وأهدافه السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية.



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