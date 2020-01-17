فلسطين تدين اقتحام الاحتلال للأقصى

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا الاعتداء غير قانوني وغير مبرر، وهو حلقة في مسلسل الاستهداف المتواصل للأقصى بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا، وطالبت العالمين العربي والإسلامي بتنسيق جهوده والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك وللمصلين، وضمان حرية العبادة.
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