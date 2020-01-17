حرائق الغابات تكلف أستراليا 4.5 مليار دولار

سيدني (وكالات)

توقع مجلس التصدير الأسترالي للسياحة، أمس، أن تصل خسائر أستراليا إلى المليارات من عائدات السياحة جراء إلغاء أعداد كبيرة من الزوار القادمين من الخارج رحلاتهم بسبب حرائق الغابات.

وقال المجلس إن عدد المسافرين الذين قاموا بحجوزات للقدوم إلى أستراليا تراجع بنسبة ما بين 10 و20 بالمئة منذ اندلعت الحرائق في سبتمبر، مما سيكلّف الاقتصاد حوالي 4.5 مليار دولار أسترالي «ثلاثة مليارات دولار أميركي» هذا العام.

وأسفرت الحرائق عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وأحرقت منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال، بينما غطى الدخان السام مدينتي سيدني وملبورن السياحيتين.

وساعدت الأمطار عناصر الإطفاء الذين أنهكوا على مكافحة بعض الحرائق في وقت يتوقع هطول أمطار على مناطق أخرى.

وهطلت الأمطار أمس على بعض المناطق التي اجتاحتها الحرائق في شرق أستراليا، ما جلب بعض الارتياح للعديد من المزارعين الذين واجهوا خطر خسارة مواشيهم ومحاصيلهم، لكن الأمطار لم تتساقط على جميع المناطق المشتعلة في ولايتي نيو ساوث ويلز أو فكتوريا جنوباً.

ولم تهطل أي أمطار كذلك على جزيرة كانجارو، ثالث أكبر جزيرة في أستراليا قبالة الساحل الجنوبي والمعروفة بغنى الحيوانات البرية فيها.

وقال مسؤولون أستراليون، أمس، إنه على الرغم من الترحيب بهطول الأمطار التي ساعدت في إبطاء حرائق الغابات المستعرة في بعض المناطق الأشد تضرراً في ولايتين أستراليتين، إلا أن منطقة كبيرة من الغابات والمدرجة في قائمة التراث العالمي في ضواحي سيدني دمرت خلال موسم حرائق الغابات الذي امتد لعدة أسابيع.

ومن المتوقع أن تستقبل ولاية نيو ساوث ويلز التي ضربها الجفاف، وهي أكثر ولاية تضررت من حرائق الغابات في أستراليا، ما يصل إلى 50 مم من الأمطار في أجزاء متفرقة منها، وهو ما يعتبر أفضل هطول للأمطار منذ عدة أشهر.

وقال روب روجرز نائب مفوض خدمات إطفاء الحرائق الريفية «إن الأمطار لن تخمد كل هذه الحرائق لكن من المؤكد أنها ستساهم في إبطائها بشكل كبير وأعتقد أنها أعطت دفعة معنوية كبيرة».

وقال إنه كانت هناك أمطار «على معظم مناطق الحرائق الآن، على الأقل 10 مليمتر من المياه» منذ مساء الأربعاء، وتحديداً في جنوب الولاية «في المناطق التي يصعب الوصول إليها».يشار إلى أنه مع حلول بعد ظهر امس كان هناك أقل من 80 حريق غابات في نيو ساوث ويلز، ولكن جميعها كانت في أدنى مستوى من التحذير.

ودمّرت الحرائق الحديقة الوطنية على الجزيرة، ما تسبب بانقراض جزء كبير من الحيوانات. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليار حيوان نفقت جراء الحرائق على مستوى أستراليا.

وقال مدير المجلس بيتر شيلي «يلغي الزوار الدوليون (رحلاتهم) بسبب المخاوف بشأن نوعية الهواء والسلامة وتداعيات الحرائق على خدماتنا السياحية والضبابية بشأن المدة التي سنحتاج إليها للتعافي».

وأفاد مجلس التصدير أن الكارثة أثّرت بشكل خاص على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، تزامنًا مع فترة ديسمبر حتى فبراير التي تشهد عادة 50 بالمئة من حجوزات السياح السنوية من هذه الأسواق.

وأفاد شيلي أن على القطاع والحكومة إيصال رسالة عاجلة مفادها أن العديد من الوجهات السياحية الرئيسية بقيت بمنأى عن تداعيات الحرائق. وقال «لا شك في أن صناعتنا ستتأثر. كلّما تمكّنا من إيصال رسالة قوية وإيجابية، كلّما كان الأمر أفضل». وأعلنت حكومة أستراليا «خطة للتعافي من حرائق الغابات» خصصت لها ملياري دولار أسترالي.