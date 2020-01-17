تحديد هويات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

كييف (أ ف ب)

ذكرت وكالة أنباء «إسنا» الإيرانية، أمس، نقلاً عن مسؤول حكومي، أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بصاروخ إيراني في طهران، وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.

وتحطّمت الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737 بعيد إقلاعها من طهران في الثامن الشهر الجاري، وهو ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا يستقلونها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «إن طهران تعمل مع دول أخرى معنية بالمأساة لضمان حصولها على رفات الضحايا». ووفقاً لمسؤولين إيرانيين، كان على متن الطائرة 82 إيرانياً و63 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين. بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.

وأوضح المتحدث أن «حادث الطائرة المأساوي يجب ألا يتم استغلاله لأغراض سياسية من جانب الدول المتضررة»، مشيراً إلى كندا، حيث طلب ألا يتم تسييس القضية.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، أمس، أن إيران مستعدة لتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة.