الحوثيون ينهبون شركات الصرافة ومحلات الذهب في إب

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية من حملاتها التعسفية ضد التجار في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها تحت مبرر مصادرة العملة الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية.

واقتحم مسلحون حوثيون عدداً من محلات بيع الذهب والمجوهرات وشركات صرافة محلية في مدينة إب وقاموا بالاعتداء على حراسة وملاك المحال والشركات قبل أن يتم نهب أموال كبيرة بقوة السلاح.

وقال مصدر محلي إن الميليشيات الحوثية كثفت خلال الأيام الماضية من حملاتها التعسفية التي تستهدف نهب التجار المحليين تحت مبررات واهية، موضحاً أن الميليشيات اقتحمت محلات خاصة ببيع وشراء الذهب وقامت بنهب أموال كبيرة من داخلها، موضحاً أن شركات الصرافة تعرضت هي الأخرى لعمليات مداهمة ونهب لمبالغ مالية تحت مبرر مصادرة العملة الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية.

وأشار أحد التجار إلى أن آليات عسكرية يرافقها عشرات المسلحين الملثمين يقومون باقتحام المحال التجارية والاعتداء على ملاكها لنهب أموالهم تحت مبررات واهية، مشيراً إلى أن المسلحين يرفعون شعارات حوثية وصور زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي وقيادات إيرانية من حزب الله بينهم حسن نصرالله وقاسم سليماني. وأضاف أن الميليشيات نهبت نحو 30 مليون ريال يمني من محلات الذهب وشركات الصرافة وتم نقلها إلى حسابات بنكية خاصة بهم.

وتنفذ ميليشيات الحوثي الانقلابية حملات مداهمة لشركات الصرافة المحلية والتجار المحليين تحت غطاء منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة اليمنية، حيث تستغل الميليشيات الأموال الضخمة التي يتم مصادرتها من المواطنين والتجار للمضاربة بالعملة وتدمير القطاع المصرفي.

وشكا عدد من ملاك المحال التجارية في إب من عمليات النهب المستمرة التي يتعرضون لها من قبل الميليشيات الحوثية تحت غطاء منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.

ويجهزون الطلاب بصنعاء لإرسالهم لجبهات القتال

أجبرت ميليشيات الحوثي الانقلابية مديري المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء إلى إعداد قوائم بأسماء العشرات من طلاب المدارس لإخضاعهم لدورات عسكرية إجبارية تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال. وأشار مصدر تربوي في مدارس ثانوية في صنعاء أن قيادات في الميليشيات الحوثية ألزمت مديري المدارس بالرفع بأسماء 10 طلاب من كل مدرسة لإلحاقهم في دورة عسكرية لمدة شهر، على أن يعقبها ضم المشاركين في جبهات الميليشيات والتي تتعرض خلال الأيام الأخيرة لانهيارات كبيرة واستنزاف لعناصر الميليشيات. وأضاف أن التحركات الحوثية رافقتها عمليات تجنيد لطالبات المدارس لضمهن ضمن ميليشيات نسائية تطلق على نفسها «الزينبيات»، موضحاً أن قيادات نسائية قامت بالنزول لمدارس البنات لاستقطاب الطالبات للدورات الثقافية والعسكرية التي يجري التحضير لها.