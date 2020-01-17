تحذير من تصاعد نشاط بركان «تال» في الفلبين

مانيلا (وام)

قال علماء فلبينيون، أمس، إنه تم رصد المزيد من مؤشرات تصاعد النشاط في بركان «تال» الثائر -في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومتراً جنوب مانيلا- يشمل انبعاثات أبخرة مستمرة من الفوهة الرئيسية وانفجارات ضعيفة نادرة.

وقال ريناتو سوليدوم، رئيس المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن فرق الرصد عثرت على «صدع جديد تنطلق منه أبخرة» على ممر مشاة يستخدمه السائحون الذين يتنزهون في منطقة بركان «تال» الذي يقع في منتصف بحيرة.. وتم العثور على الصدع في المنحدر الشمالي من البركان، الذي يمتد إلى الممر الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة كيلومترات ويستخدمه السائحون. وأضاف «هناك أبخرة تتصاعد من الصدع الجديد، يمكن أن تتسبب في اندلاع انفجارات صغيرة».

وأوضح المعهد أن التصدعات في الطرق التي تم العثور عليها في بلدات تحيط ببركان تال، تبين أنها اتسعت لتصل إلى بضعة سنتيمترات ولوحظ انحسار الخط الساحلي حول بحيرة تال بأكملها.

وقال إنه تم رصد المئات من الزلازل البركانية أيضا في بركان «تال» منذ ثورانه في 12 يناير، مما يشير إلى «دخول مواد منصهرة بشكل مستمر أسفل البركان، ما قد يؤدي إلى نشاط بركاني.

وأضاف المعهد أن مستوى التحذير مازال عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى، مما يعني احتمال حدوث ثوران بركاني خطير في غضون ساعات إلى أيام.