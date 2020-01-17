اليمن.. محاولة لاغتيال مسؤول عسكري بلحج

بسام عبدالسلام (عدن) نجا قائد عسكري في قوات الجيش اليمني من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة كرش بضواحي محافظة لحج.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن قائد الكتيبة الأولى في (اللواء الخامس- دعم وإسناد) العميد مبارك سعيد تعرض لهجوم بعبوة ناسفة لحظة مروره على متن طقم عسكري في منطقة قداش في مدينة كرش الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز، موضحاً أن الانفجار تسبب في مقتل أحد مرافقي المسؤول العسكري وإصابة آخر في حين لم يصب العميد مبارك باي أذى.

وأضاف المصدر أن العميد مبارك كان يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة حمالة كرش التي شهدت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد دفعها بتعزيزات إضافية لإحراز تقدم صوب المناطق المحررة في مدينة كرش.

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