أميركا تنقل قواتها في العراق إلى «مناطق آمنة»

واشنطن (وكالات)

أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي جوناثان هوفمان، أمس، أن الجيش الأميركي ينقل قواته من قواعده في العراق إلى «أماكن أكثر أمناً»، على خلفية الهجمات التي تتعرض لها هذه القواعد.

وبينما لم يكشف هوفمان عن الوجهة الجديدة للقوات الأميركية، قال: «خلال الأسابيع الماضية نفذنا بعض التحركات، وذلك لتعزيز قواتنا ونقلها إلى مواقع أكثر أمناً».

وأكد هوفمان أن مكان انتشار القوات، مرهون بالقادة الميدانيين الذين يقررون أين يجب أن تكون القوات الأميركية وفي أي مكان بإمكانها أن تمارس مهام التدريب وعمليات مكافحة «داعش»، مضيفاً: «القادة الميدانيون هم من يحددون المكان الأفضل لحماية القوات».

وفي شأن التحركات الأميركية في سوريا، قال هوفمان: «أهدافنا لا تزال كما هي، ونحن نواصل إضعاف تنظيم داعش وتنفيذ عمليات في هذا الإطار».

إلى ذلك، أكد الجيش الأميركي، أمس، أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير الجاري على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أميركية. وكان الجيش قال في البداية إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وكان الهجوم رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد في الثالث من يناير.

وقال الرئيس دونالد ترامب والجيش الأميركي إنه لم تقع إصابات بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق وقاعدة أخرى في المنطقة الكردية بشمال البلاد.

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان: «بينما لم يُقتل أي عسكريين أميركيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج عدد من الجنود من أعراض الارتجاج في المخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم».

وأوضح أنه تم نقل بعض العسكريين إلى منشآت أميركية في ألمانيا أو الكويت من أجل «متابعة الفحوص»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن يعود الجنود إلى العراق عندما يكونون لائقين للخدمة».

وينتشر ما يصل إلى 1500 أميركي في قاعدة عين الأسد الشاسعة الواقعة في عمق صحراء الأنبار العراقية.