الجزائر وإيطاليا: الحوار أساس وقف إطلاق النار في ليبيا

محمد إبراهيم (الجزائر)

اتفقت الجزائر وإيطاليا على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة، وإعادة بعث مسار السلام بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية، وذلك قبل عقد مؤتمر برلين المقرر غداً الأحد لبحث الأزمة الليبية، والذي تشارك فيه البلدان.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، في ختام زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي للجزائر، إنه خلال المحادثات اتفق الطرفان فيما يتعلق بالملف الليبي على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، حفاظا على وحدة ليبيا أرضاً وشعباً وحماية لسيادتها بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأضاف البيان أن الجانبين عبرا عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية مهما طالت الأزمة، وأعربا عن تمسكهما بالحل السياسي سبيلاً وحيداً لحل الأزمة والاتفاق من أجل تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي.

وأشار البيان إلى أنه إلى جانب الملف الليبي تناولت المحادثات التي جرت بين الرئيس تبون ورئيس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية المتعددة الجوانب والمتميزة، والتي يترجمها بصفة خاصة انتظام التشاور والحوار الاستراتيجي بين البلدين حول المسائل السياسية والأمنية وكذلك مستوى المبادلات التجارية.

من جانبه، قال كونتي إن بلاده والجزائر تتقاسمان رؤية مشتركة أساسها الحوار الذي هو الخيار الوحيد والفريد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأكد رفض بلاده لأي تدخل عسكري في ليبيا، مؤكداً ضرورة إعلاء لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع، معتبراً أن الوقت قد حان للحوار وللتشاور، مضيفاً أنه «يجب أن نثق في الآليات الدبلوماسية التي هي دائماً أكثر نجاحاً من السلاح لأنها تتيح خيار السلم والاستقرار».

وأشار إلى أن الجزائر وإيطاليا تعملان سوياً تحسباً للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده غداً في برلين وتسعيان إلى استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار كخطوة أولى لحوار بناء.