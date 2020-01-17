الجيش اليمني يدمر مواقع وتحصينات للحوثيين في صعدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الجمعة، تدمير مواقع عسكرية وتحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح الحدودية مع السعودية غرب محافظة صعدة شمال البلاد. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان أن قوات اللواء السابع حرس حدود، بقيادة العميد فارس الربادي، قصفت، الليلة قبل الماضية، مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية في جبال بني معين والأذناب بمديرية رازح، مشيراً إلى أن القصف أسفر عن تدمير أسلحة مدفعية ورشاشات للميليشيات وبعض تحصيناتها في تلك المناطق الجبلية الاستراتيجية. كما استهدفت مدفعية اللواء السابع حرس حدود تحركات لميليشيات الحوثي في منطقة «سوار الأسفل» في عزلة بني معين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وعلى صعيد ميداني آخر، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، خروقاتها النارية لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع القوات الحكومية المشتركة شرق مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. كما قصفت ميليشيا الحوثي مناطق ومواقع متفرقة في مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة، وكثفت هجماتها الصاروخية والمدفعية على منطقة الفازة التي تسيطر عليها القوات المشتركة شمال المديرية. واستهدفت رشاشات ميليشيا الحوثي بشكل عنيف وعشوائي منازل المواطنين في شمال مدينة حيس، وقصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للقوات المشتركة شمال وجنوب المديرية الواقعة جنوب محافظة الحديدة.