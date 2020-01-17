تراجع المهاجرين إلى أوروبا لأدنى مستوى منذ 2013

أظهرت إحصاءات أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا سجل في 2019 أدنى مستوى له منذ 2013.

وأعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، اليوم الجمعة، تسجيل وصول نحو 139 ألف مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2019. من جهة أخرى، ارتفعت نسب ترحيل المهاجرين نحو الدول التي قدموا منها.

وعزا مدير الوكالة فابريس ليغيري انخفاض عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي «بشكل أساسي إلى انخفاض (استخدام) طرق (الهجرة) في وسط البحر الأبيض المتوسط وغربه».

في المقابل، شهد شرق المتوسط (اليونان، بلغاريا، قبرص) ارتفاعاً في أعداد العابرين بنسبة 46% مقارنة بـ2018، ما يعني 82 ألفاً. وأشارت حصيلة مؤقتة إلى اتجاه مماثل عند حدود كرواتيا والمجر.

ويحتل الأفغان المرتبة الأولى بين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي (نحو الربع).

وقال مدير «فرونتكس» إنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة «انعدام الاستقرار في أفغانستان».

وبلغ عدد المهاجرين الذين رحلوا نحو دولهم الأم 15.890 في 2019، بحسب مدير وكالة «فرونتكس».

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