الاستعدادات تتكثف قبيل مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا

مع اقتراب موعد عقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا المقرر بعد غد الأحد، تكثفت الاستعدادات من أجل ضمان نجاح المؤتمر.

فقد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المؤتمر الرامي لإحلال السلام في ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا برعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للكرملين أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور برلين في 19 يناير للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا».

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيحضر المؤتمر الهادف إلى العمل على تعزيز وقف إطلاق النار.

في الأثناء، أجرى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، محادثات في العاصمة اليونانية أثينا قبل أن يتوجه إلى برلين للمشاركة في المؤتمر.

التقى حفتر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

أما على الصعيد الداخلي، فتتأهب شرطة برلين لتأمين العاصمة الألمانية خلال انعقاد المؤتمر.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة رداً على استفسار، إن شرطة العاصمة ستتلقى دعماً من الشرطة الاتحادية وعدد من الولايات لتأمين الأجواء خلال هذه الفعاليات.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت العديد من الساسة الأجانب لحضور مؤتمر لبحث التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا بعد غد الأحد في برلين.

وذكر المتحدث أن الشرطة ستبدأ في إجراءات التأمين الخاصة بالمؤتمر غداً السبت خلال وصول المدعوين وستنتهي منها يوم الاثنين المقبل بمغادرتهم.

وأشار المتحدث إلى احتمال حدوث إعاقات في حركة النقل من حين لآخر، خاصة في مطار «تيجل» والحي الحكومي.

وبحسب بيانات الشرطة، من المخطط تنظيم مظاهرتين ضد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا.