كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد المتظاهرين العراقيين على ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني إن متظاهرين تصادموا مع مكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية من جهته، اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم
استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين،
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد
وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.