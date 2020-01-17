كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد المتظاهرين العراقيين على ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، إلى ساحة الخلاني وجسر السنك.

وقال مصدر أمني، إن عشرات المتظاهرين تحولوا إلى ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة بغداد، حسب موقع قناة"السومرية" الإخباري.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني إن متظاهرين تصادموا مع مكافحة الشغب قرب جسر السنك وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية من جهته، اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "مخربين هاجموا الحواجز في منطقة السنك، وقوات الأمن تستخدم الوسائل غير المميتة لمنعهم منذ ساعات".