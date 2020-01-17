كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق متحف اللوفر بسبب المظاهرات في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر العشرات من المتظاهرين الفرنسيين في مدخل متحف اللوفر، اليوم الجمعة، للتنديد بخطط الحكومة الفرنسية لإصلاح نظام التقاعد، مما تسبب في غلق متحف اللوفر أبوابه.

وقال المتحف، إن معرض ليوناردو دافنشي الذي يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لوفاة الفنان الإيطالي، والذي يتم عرضه في متحف اللوفر، أغلق نتيجة لذلك.

وقام عشرات المتظاهرين، بما في ذلك بعض موظفي متحف اللوفر، بالتظاهر بعد مناشدة من عدة نقابات عمالية يسارية ضد التغييرات التي يعتزم ماكرون تنفيذها في نظام التقاعد.

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هذه هي المرة الأولى منذ أن بدأت حركة الاحتجاج في 5 ديسمبر/كانون الأول، اليت يغلق فيها متحف اللوفر ومعرض ليوناردو بالكامل.

ويزور المتحف حوالي 30 ألف شخص كل يوم. أظهرت بعض التسجيلات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الزوار الغاضبين وهم يهتفون على المتظاهرين للتعبير عن خيبة أملهم.

وأدت أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات إلى عرقلة المواصلات العامة وتعطيل المدارس والمستشفيات ودور القضاء وحتى دور الأوبرا وبرج إيفل.